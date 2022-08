Il cane Gino si perde a Carovigno, ricerche ovunque

CAROVIGNO - Da ieri sera (mercoledì 17 agosto 2022) non si hanno più notizie di Gino, cagnolino di 10 mesi, arrivato in Puglia, a Carovigno, insieme ai suoi proprietari, una coppia di giovani turisti di Treviso in vacanza nel Brindisino. Taglia contenuta, tutto nero, abbastanza pauroso e difficile da prendere, Gino è stato visto l'ultima volta ieri sera sul tardi presso Masseria N'Zeta sulla via per Ostuni. Il cane ha una pettorina mimetica e la medaglietta con numero di telefono e indirizzo di Treviso. Se riuscite a vederlo o a prenderlo chiamare il 347 6526076 oppure il 333 2013092.