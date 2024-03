Nuovo canile sanitario, terminata la pulizia dell'area: i lavori possono cominciare

CEGLIE MESSAPICA - Ultimate le operazioni di pulizia dell'area dell'ex depuratore comunale, ubicata in via Francavilla all'interno di contrada Mesola, dove sorgerà il canile sanitario del comune di Ceglie Messapica. L'area è stata completamente ripulita e gli interventi consentono di renderla idonea e disponibile all'avvio dei lavori per la realizzazione del canile sanitario.



Il canile sanitario, di dieci stalli, non sarà solo un luogo di ricovero temporaneo, ma anche un centro dove gli animali, cani e gatti, saranno anagrafati e sottoposti agli indispensabili interventi sanitari. Un punto chiave del progetto prevede che gli animali trascorrano dei giorni nella struttura, periodo durante il quale potranno essere riscattati o affidati. Gli animali che non hanno trovato adozione verranno trasferiti presso un rifugio, destinato al ricovero prolungato. Spiegano dal Comune: "Questo approccio non solo affronta l'annoso problema del randagismo, ma dimostra l'impegno dell'Amministrazione comunale nel garantire il benessere degli animali".

Rimani aggiornato sulle notizie dalla tua provincia iscrivendoti al nostro canale whatsapp: clicca qui.