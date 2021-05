Canoni di locazione, a Fasano l’Amministrazione anticipa i fondi stanziati dalla Regione

FASANO - L’Amministrazione comunale ha deciso di anticipare, con fondi propri, le somme che la Regione Puglia ha stanziato, ma non ancora trasferito, per il Comune di Fasano relativi ai contributi riguardanti i canoni di locazione. La somma anticipata è di euro di 194.028 euro.

L’importo sarà liquidato nei prossimi giorni alle 122 famiglie fasanesi aventi diritto (su 143 domande pervenute). La graduatoria è consultabile sull’albo ufficiale, disponibile on line sul portale del Comune di Fasano.

"Un atto doveroso - spiega il Primo cittadino - per venire incontro ai tanti cittadini che in questo particolare momento storico sono in gravi ristrettezze economiche dovute alla situazione pandemica che da più di un anno affligge il nostro Paese e non solo".

"Questa decisione di anticipare l'intera somma - chiarisce l’assessore alle Politiche sociali Angela Carrieri - è stata già da tempo presa in considerazione dall'Amministrazione, ma non potevamo procedere in quanto eravamo in attesa di sapere con certezza l'effettiva somma che la Regione Puglia avrebbe attribuito al Comune di Fasano".