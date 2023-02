In cantiere l’istituzione del "Coro di Voci Bianche - Città di Francavilla Fontana"

FRANCAVILLA FONTANA - A pochi giorni dall’adozione ufficiale di un logo celebrativo, prende il via un nuovo progetto che arricchirà ulteriormente l’offerta musicale cittadina con la nascita del “Coro di Voci Bianche - Città di Francavilla Fontana” che coinvolgerà bambini e ragazzi tra i 7 e i 12 anni d’età. L’iniziativa, sviluppata dalla Direzione della Scuola e dall’Amministrazione Comunale, ha lo scopo di avvicinare gratuitamente i più giovani al mondo della musica e di arricchire l’offerta musicale francavillese con la creazione di un coro che istituzionalmente rappresenterà la Città in contesti pubblici e privati.

“L’istituzione del coro – spiega l’Aìassessora alla Cultura Maria Angelotti – è una preziosa occasione per diffondere la cultura musicale offrendo, allo stesso tempo, spazi creativi per stare insieme e crescere come collettivo per imparare a non stonare.” Il coro sarà formato da un numero minimo di 45 componenti. Le attività avranno inizio nel mese marzo con lezioni gratuite tenute dal direttore Antonio Curto e dai docenti della Scuola Musicale Comunale.

"Il coro – conclude il direttore Antonio Curto – porterà il nome della nostra Città e sarà un biglietto da visita della nostra tradizione musicale. Il ventennale della Scuola non poteva che partire dalla voglia di innovare e dalle nuove generazioni, senza timori o indugi, dando vita ad una nuova istituzione culturale che sono certo negli anni continuerà a crescere”.

Bambini e ragazzi tra i 7 e i 12 anni potranno iscriversi al coro di voci bianche attraverso il modulo presente sul sito internet del Comune e su quello della Scuola Musicale Comunale. Per maggiori informazioni è possibile telefonare al numero 0831820423 o scrivere una mail a scuolamusicale@comune.francavillafontana.br.it.