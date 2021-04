Cantiere Navale Brindisi, elezioni Rsu: la Fiom ottiene 100 per cento dei consensi

BRINDISI - “Si è tenuto oggi lo scrutinio delle elezioni Rsu al Consorzio Cantieri Riuniti del Mediterraneo, nel cantiere navale di Brindisi. La Fiom ottiene uno straordinario risultato eleggendo tre delegati su tre e riscuotendo quindi il 100 per cento dei consensi". Lo annuncia in una nota Angelo Leo, segretario generale Fiom-Cgil Brindisi.

"Dopo una lunga e difficile vertenza che ha portato alla salvaguardia dei posti di lavoro e al rilancio dell’attività nel cantiere, con l’elezione dei delegati Rsu si costruisce finalmente la rappresentanza sindacale dei lavoratori del sito di Brindisi. Diritti sindacali, pieno rispetto del contratto nazionale e rappresentanza in un settore come quello della cantieristica navale sono la bussola della Fiom, e i lavoratori con il voto di oggi hanno dato pieno mandato a questo programma”.