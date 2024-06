Ora è ufficiale: capannone inagibile, niente Cinzella Festival per Brindisi

BRINDISI – La notizia era nell’aria da giorni, ma ora arriva il crisma dell’ufficialità. Il Cinzella Festival non si svolgerà più a Brindisi. Gli organizzatori hanno dovuto ripiegare presso la rotonda del lungomare di Taranto, a causa delle problematiche strutturali che affliggono la location individuata a Brindisi, ossia il capannone ex Montecatini.

Le criticità riscontrate riguardano il tetto e altri cedimenti pericolosi. Non avendo certezze sulla disponibilità dell’edificio per la data del 15 agosto, i promotori del festival sono dovuti correre ai ripari, optando per il capoluogo ionico.

La kermesse è stata presentata nel corso di una conferenza stampa che si è svolta stamattina, nella città dei due mari. Il festival si svolgerà dal 15 al 17 agosto. Vi parteciperanno degli artisti noti a livello mondiale come il bassista e cofondatore dei Kiss, Gene Simmons (16 agosto), due leggende dell’elettronica indie, il danese Trentemoller (unica data italiana) e il francese Vitalic (15 agosto), e il duo inglese post-punk Sleaford Mods (unica data nel sud Italia il 17 agosto). I biglietti sono disponibili su Xceed e Viva Ticket.

Resta il rammarico per l’occasione persa. Il festival avrebbe richiamato in città tante persone provenienti da tutta la Puglia (e non solo), dando slancio all’estate brindisina.

Rimani aggiornato sulle notizie dalla tua provincia iscrivendoti al nostro canale whatsapp: clicca qui