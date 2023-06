Cara di Restinco: trauma bulbo-oculare per l'operatore colpito nei tafferugli

BRINDISI - La Fp Cgil Brindisi continua a denunciare la grave situazione di aggressione verificatasi tre giorni fa, venerdì 23 giugno, al Cara di Restinco di Brindisi.

Nella giornata di oggi (26), infatti, secondo quanto affermato dalla stessa sigla sindacale, sarebbero peggiorate le condizioni del lavoratore aggredito durante una collutazione tra gli ospiti della struttura di accoglienza.

"Il lavoratore - si legge in una nota di Fp Cgil - oggi si è dovuto recare nuovamente al Pronto soccorso del Perrino poiché, oltre al trauma facciale con 5 punti di sutura sul volto, ha riscontrato anche un trauma bulbo/oculare. I giorni di prognosi, quindi, sono aumentati a tredici".

"Segnaliamo la grave incongruenza gestionale in capitolato che vede un solo operatore in servizio a gestire cento ospiti minori - afferma, nel comunicato, la segretaria provinciale Chiara Cleopazzo - Lo stesso lavoratore dispensa pasti e si prende cura e carico di minori stranieri non accompagnati, spesso disadattati, spaventati e non integrati".

"A questo si aggiunge la criticità di non poter offrire nessun intervento di primo soccorso con un solo operatore, che più volte non effettua da turno neppure le sue ore contrattuali e con un presidio di infermeria aperto solo sei ore al giorno".

"Abbiamo chiesto di rafforzare le unità in servizio affinchè ciò non si ripeta mai più - prosegue Cleopazzo - ma chiediamo anche alla questura di Brindisi di presidiare con una postazione fissa di vigilanza all’interno della struttura durante tutte le attività dei lavoratori dipendenti al servizio degli ospiti minori - conclude - Chiediamo, invece, alla Prefettura di convocare un tavolo urgente di confronto, teso a redimere ogni forma di pericolo che possa minare ancora la salute e sicurezza degli ospiti e dei lavoratori del Cara di Restinco".