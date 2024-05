Carcere di Brindisi, carte d'identità e altri documenti: i problemi dei detenuti

BRINDISI - Il rinnovo di una carta d'identità, iscrizioni e cancellazioni anagrafiche, documenti vari: ottenerli e reperirli non è semplice per i detenuti della casa circondariale di Brindisi. Proprio per ovviare a tali problematiche di natura amministrativa, la garante dei diritti delle persone private della libertà personale della Provincia, Valentina Farina, ha proposto un protocollo operativo ai venti Comuni del Brindisino. La missiva inviata al presidente Toni Matarrelli, ai venti sindaci e ai dirigenti porta la data di ieri (martedì 30 aprile 2024) e ha ad oggetto "Adempimenti e competenze cittadini in stato di detenzione. Protocollo anagrafe, stato civile e riconoscimento figli naturali".

Le questioni di natura amministrativa dei detenuti erano garantite fino a poco fa da un volontario all'interno del carcere. Adesso la garante Valentina Farina, d'intesa con la direzione della casa circondariale, ha individuato una soluzione alternativa nel protocollo. E non sono pochi i problemi affrontati dai detenuti: alcuni non sono registrati presso alcun Comune, addirittura. Altri possono incontrare diversi problemi nel redigere l'Isee, visto che i patronati hanno bisogno della loro firma. Idem per quanto riguarda coloro che hanno figli in età scolastica: anche qui serve la firma di entrambi i genitori. Un caso recente ha riguardato un detenuto brindisino, diventato papà da pochi giorni. Serve anche la sua firma, per attestare la paternità. Fortunatamente, il Comune di Brindisi si è attivato in questo senso.

Ci sono altri problemi: eventi subordinati all'acquisizione di documenti che riguardano l'anagrafe (quali carte d'identità, l'accesso da parte dei figli minori ai benefici della domanda di maternità, consensi e autorizzazioni varie, iscrizioni e cancellazioni anagrafiche), per esempio. Infatti, per la garante Valentina Farina è opportuno a livello provinciale valutare per la prima volta in assoluto un protocollo anagrafe, stato civile e riconoscimento figli naturali, che garantisca i detenuti in questo senso. Gli ufficiali di stato civile, delegati dai dirigenti di area, devono avere l'autorizzazione a recarsi presso la casa circondariale di Brindisi e la Rems di Carovigno, per la produzione degli atti necessari ai vari adempimenti previsti dalla legge.