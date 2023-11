Carenza assistenti sociali, prosegue lo stato di agitazione. Fp Cgil: "Intervenga il prefetto"

BRINDISI - Dopo varie richieste per incontri formali ed informali susseguitesi negli ultimi due anni, oltreché diverse assemblee che si sono svolte con lavoratrici e lavoratori in servizio presso la sede di via Grazia Balsamo, rimangono inalterate le criticità nell'ambito dei servizi sociali della città.

Nel corso delle riunioni - secondo quanto riportato in una nota odierna del segretario generale della Funzione pubblica Cgil Brindisi, Luciano Quarta - è stata evidenziata, da parte degli operatori, l’impossibilità di continuare a garantire i servizi sociali sull’intero territorio di Brindisi, ferme restando le condizioni proibitive in cui le assistenti sociali sono costrette ad operare.

La gravissima carenza di queste figure, aggravata dai tanti pensionamenti e mobilità concesse, hanno provocato carichi di lavoro abnormi, eccessivi ed insostenibili se si pensa che devono essere espletati da sole quattro assistenti sociali. È opportuno ricordare che, come stabilito dalla legge 178/2020 (legge di bilancio per il 2021) all'articolo 1 comma 797 e seguenti, sia stato indicato un livello essenziale delle prestazioni di assistenza sociale definito da un operatore ogni 5mila abitanti.

"Il 18 ottobre 2023 abbiamo richiesto l’intervento di sua eccellenza il prefetto attraverso l'ulteriore riapertura dello stato di agitazione e la richiesta di un incontro urgente per l'aggravarsi delle problematiche dei servizi sociali al Comune di Brindisi - scrive Quarta - L'8 novembre successivo, sua eccellenza ha chiesto notizie in merito alle situazioni segnalate ma a tuttoggi non abbiamo evidenza di risposta".

Alla luce di quanto esposto, quindi, Fp Cgil comunica il proseguimento dello stato di agitazione del personale dipendente come assistente sociale del Comune di Brindisi. "Si richiede pertanto al prefetto di Brindisi, a norma della legge 146/1990 e delle norme contrattuali di comparto in materia, la convocazione delle parti per esperire la procedura di raffreddamento conflitti - scrive ancora Luciano Quarta - Nelle more della soluzione della controversia ormai in atto, si programmeranno, comunque, ulteriori iniziative volte ad evidenziare il disagio del personale e propedeutiche allo sciopero dei servizi sociali dato che con evidenza non si addiviene a soluzioni condivise in favore di lavoratrici e lavoratori e dato che, come esplicitato, neanche alla richiesta di informazioni della prefettura l'Amministrazione del Comune di Brindisi ha ritenuto di dover rispondere".