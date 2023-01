"Carenza di farmaci: non c'è emergenza. Ecco come va affrontato il problema"

BRINDISI - Il 2023 comincia con un particolare problema: la carenza di alcuni farmaci, di uso comune, nelle farmacie. L'utenza ha potuto constatare, anche nel Brindisino, che esistono alcune criticità. Antonio Maria Di Noi è presidente dell'Ordine dei Farmacisti di Brindisi. Ha il polso della situazione e con BrindisiReport analizza dinamiche e soluzioni riguardo questo fenomeno. Innanzitutto, chiarisce, non si può parlare di una vera e propria emergenza. Ma il problema è riscontrabile quotidianamente. L'utenza deve esserne informata e adeguatamente preparata. Innanzitutto, esistono gli "equivalenti". E i farmacisti brindisini si stanno organizzando, con i "laboratori galenici". Se si ha il principio attivo, il farmaco può essere preparato nelle stesse farmacie.

Le cause della carenza

E' bene, dopo questa panoramica, lasciare la parola al dottor Di Noi: "La situazione è ancora gestibile. Esiste però una carenza di parecchi farmaci. Le motivazioni sono differenti, è un particolare momento storico. Esiste una serie di motivi, di situazioni concomitanti". Naturalmente, occorre avere consapevolezza delle criticità esistenti, per evitare problemi nella continuità terapeutica. Come si è arrivati a questa situazione? Spiega il presidente Di Noi: "C'è stata una recrudescenza del Covid e un picco influenzale. Quindi è aumentata la richiesta. Ma mancano diversi farmaci anche per patologie croniche. Esiste un problema nella filiera dell'approvvigionamento, così come avviene anche in altri settori. Il quadro internazionale influisce: mancano le materie prime prodotte all'estero. Senza addentrarci troppo, c'è anche un altro discorso: il fenomeno inflattivo. Ricordiamo che i farmaci hanno un prezzo stabilito, in molti casi, stabilito dal Governo. E le aziende farmaceutiche non possono adeguare i prezzi alle spese sostenute. Dunque, si riduce la produzione".

I farmaci equivalenti, una soluzione

Occorre convivere, almeno per alcuni mesi, con la carenza di farmaci. La situazione va gestita, anche con l'aiuto degli utenti. Prosegue Di Noi: "Non bisogna farsi prendere dal panico. Se c'è un comportamento sbagliato in questo momento è quello dell'approvvigionamento selvaggio. E' controproducente. In questo modo si toglie la possibilità di curarsi ad altri utenti. Questo è un appello a cui tengo particolarmente. Sì, c'è carenza, ma i farmaci arrivano, anche se in quantità minore. Voglio sottolineare come i farmacisti, anche in questa situazione, si mettono a disposizione per dare risposte tempestive alle problematiche. Noi consigliamo il farmaco, ad esempio, che può sostituire quello brandizzato che sta mancando. Non affezioniamoci alla 'scatoletta". Esistono gli equivalenti. Occorre riporre massima fiducia nel farmacista, che rimane il professionista del farmaco. Gli utenti si affidino tranquillamente a quanto consigliato".

I laboratori galenici

In molti casi, anche nel Brindisino, sono stati riattivati i laboratori galenici, per preparare "in casa" quei farmaci di cui c'è carenza. Spiega il presidente Di Noi: "I farmaci non solo li dispensiamo. Voglio sottolineare quest'ultimo termine: il farmaco non si vende, si dispensa. C'è dietro un atto professionale. Dicevo, non solo dispensiamo il farmaco, ma spesso possiamo realizzarlo nei laboratori galenici, qualora si possegga il principio attivo. In questo modo riusciamo a gestire una situazione che presenta criticità. La situazione va attenzionata, c'è un tavolo tecnico ministeriale che monitora in modo costante questa situazione. Si parla anche di tornare a produrre i farmaci in Italia. Sarà meno conveniente, ma in questo modo si potrebbero affrontare con maggiore serenità queste dinamiche. In conclusione: è una situazione da monitorare con grande attenzione, ma al momento è gestibile. Mi sento di rassicurare l'utenza. E invito i cittadini a continuare ad affidarsi ai farmacisti".