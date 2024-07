Carenza di personale, continua lo stato di agitazione dei dipendenti comunali

BRINDISI – Continua lo stato di agitazione dei dipendenti del comune di Brindisi a causa della grave e annosa carenza di personale. Lo annunciano le sigle sindacali Fg Cgil (Quarta), Cisl Fp (Giannini), Uilf Pl (Decarolis), Csa Ral (Cattolico) e i delegati Rsu in una lettera inviata al Prefetto di Brindisi, al sindaco, all’assessore alle Risorse umane del Comune di Brindisi, al segretario generale, alla dirigente delle Risorse umane.

“Allo scopo di raffreddare il conflitto si è tenuto un incontro presso la Prefettura di Brindisi, nel corso del quale la parte pubblica ha assunto l’impegno di adottare, in tempi brevi, i necessari provvedimenti (modifica del piano di fabbisogno del personale ed avvio delle conseguenti procedure di reclutamento)”. Si legge nella nota.

“Nonostante tali impegni, confermati dall’assessore alle Risorse Umane nella successiva assemblea aperta a tutti i dipendenti, allo stato, non risultano adottati atti amministrativi che comprovino la effettiva volontà della Amministrazione di dare seguito a quanto dichiarato innanzi al Prefetto”.

“A fronte di tale stato di cose e, permanendo, lo stato di agitazione dei dipendenti, la Amministrazione comunale, invece di mostrare disponibilità al dialogo e di tenere comportamenti improntati ai principi di correttezza e leale collaborazione, che devono informare le relazioni sindacali, per tutta risposta, ha adottato un provvedimento di rotazione del personale, in assenza di criteri oggettivi e della necessaria gradualità, che ha acuito lo stato di profondo malessere del personale, già gravato di carichi di lavoro insostenibili”.

“In tale intollerabile situazione restano irrisolti i tanti e rilevanti problemi, che andrebbero affrontati con la massima urgenza, e tra i quali, senza pretesa di esaustività: Approvazione contratto decentrato; Nuovo sistema di rilevazione delle presenze; Aumento numero delle ore al personale part time; Datore di lavoro e visite periodiche al personale”.

Informano, inoltre, il prefetto di Brindisi “a norma della legge n. 146/1990 e delle norme contrattuali di comparto in materia, visto che dopo la convocazione delle parti per esperire la procedura di raffreddamento conflitti la situazione è peggiorata e nelle more della soluzione della controversia ormai in atto, si programmeranno, ulteriori iniziative volte ad evidenziare il disagio del personale dato che con evidenza non si addiviene a soluzioni condivise in favore di lavoratrici e lavoratori”.

