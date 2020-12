Caretta Caretta ritrovata senza vita sul litorale ostunese

OSTUNI - Una carcassa di tartaruga marina Caretta Caretta, di dimensioni medio grandi è stata ritrovata sul litorale ostunese in area Parco delle Dune costiere. Essendo senza vita non è stato possibile richiedere l’intervento del centro fauna selvatica della provincia di Brindisi e l’intervento di una delle aree marine protette limitrofe specializzate. La tartaruga Carretta Carretta è più comune del mare Mediterraneo, fortemente minacciata, ormai al limite dell'estinzione nelle acque territoriali italiane.

"Nel caso di ritrovamento di questo tipo - spiega il direttore del Parco Duen costiere, Angela Milone- occorre avvisare le forze dell’ordine, perché possano procedere con lo smaltimento della stessa. In questo caso effettuare delle analisi, può essere un passaggio molto importante, perché può consentire al personale specializzato di tentare di ricostruire le dinamiche del decesso e le cause. Quando, invece, si ha la fortuna di imbattersi in ritrovamenti di animali feriti o appena nati, tartarughe, ma non solo, occorre immediatamente darne comunicazione al centro fauna selvatica della provincia di Brindisi o, se si tratta di tartarughe, ai vicini centri di recupero tartarughe marine".