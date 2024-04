Carmela Biondi nuova co-referente Anpi per Villa Castelli

VILLA CASTELLI - E’ Carmela Biondi la nuova co-referente Anpi per Villa Castelli, operante al fianco di Maria Domenica Maggiore, già alla guida della sezione Anpi "Leonardo Chirulli" di Ceglie Messapica - Villa Castelli.

Con un'impeccabile dedizione verso la tutela dei valori costituzionali e della democrazia, l'Anpi rappresenta un faro di speranza e memoria, con 80 anni di storia all'insegna dell'impegno civico e della difesa dei diritti fondamentali.

Carmela Biondi, forte della sua determinazione e competenza, si inserisce nel tessuto dell'Anpi con la missione di continuare a preservare e promuovere l'eredità della Resistenza, affiancando Maria Domenica Maggiore e la sezione Anpi "Leonardo Chirulli" nelle attività statutarie.

"La sezione Anpi Leonardo Chirulli di Ceglie Messapica - Villa Castelli agirà in perfetta sinergia nella promozione delle finalità statutarie. Sono molto grata per questo nuovo ruolo che mi impegnerò ad onorare con rispetto e dedizione, portando avanti i valori e gli ideali che hanno contraddistinto l'associazione per oltre otto decenni”, ha dichiarato Carmela Biondi.

