Caroli: "Giochi del Mediterraneo anche al Fanuzzi e al PalaPentassuglia"

BRINDISI - “I Giochi del Mediterraneo si giocano anche da Brindisi. Allo stadio Fanuzzi e al palasport Pentassuglia, infatti, si giocheranno alcune delle partite previste in calendario. I due impianti saranno riqualificati grazie allo stanziamento di 10 milioni di euro: sei dei quali per lo stadio, gli altri quattro per il palasport, dove serviranno anche a migliorare la viabilità e l’accessibilità”.

L’annuncio è stato dato dal consigliere regionale e dal coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia, Luigi Caroli. “Davvero una bella notizia – afferma Caroli - un risultato raggiunto grazie alla continua interlocuzione fra il commissario dei Giochi Massimo Ferrarese con le istituzioni locali, prima fra tutte il Comune di Brindisi”.

“Per quanto riguarda lo stadio Papa Giovanni Paolo II di Francavilla Fontana – prosegue Caroli - il commissario Ferrarese ha assicurato che la ristrutturazione, per sei milioni di euro, sarà il primo intervento da realizzare se arriveranno ulteriori risorse, ma nel caso non dovesse succedere, si farà con le economie sulle gare. Quindi nessuna esclusione, ma solo un posticipo.

“Come Fratelli d’Italia, sia a livello regionale sia provinciale che cittadino, non possiamo non esprimere grande soddisfazione per il lavoro svolto dal ministro Raffaele Fitto, ma anche per la concreta e puntuale gestione che è oggi nelle mani di Ferrarese”