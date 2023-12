Bagarre interna a Fdl, chieste le dimissioni di Caroli. Pd: "Sono cambiati i rapporti di forza"

BRINDISI - A bocce ferme, concluse le elezioni del Consiglio provinciale, è tempo di bilanci ed arrivano le prime dichiarazioni a mezzo stampa dei partiti locali. Il centrosinistra ha vinto aggiudicandosi nove seggi su dodici: cinque riferibili alla lista "Impegno per la provincia", espressione del presidente Toni Matarrelli, e quattro per i "Democratici e progressisti" (Pd, M5s e socialisti). Solo tre sono i seggi del centrodestra, un risultato che non poteva che alimentare polemiche ed esacerbare ferite mai chiuse.

Fdl, che confusione

Nell'ambito del centrodestra, il primo a prendere parola dopo la débâcle di ieri è Luigi Caroli, coordinatore provinciale di Fratelli d'Italia. Il consigliere regionale ha tenuto a precisare quanto sia trainante il suo partito nella coalizione di cui fa parte, mettendo in risalto che ha ottenuto più della metà dei voti del centrodestra. Caroli ha proseguito augurando buon lavoro a Susanna Di Maggio, consigliere comunale di Torre Santa Susanna, ma anche il rammarico per la mancata rielezione del capogruppo uscente, Luciano Cavaliere. “Resta un dato politico che deve far riflettere - conclude l'esponente di Fdl - nella città capoluogo di provincia la maggioranza non è stata in grado di eleggere alcun rappresentante” .

Una dichiarazione al veleno che, per quanto reale, ha scaturito una risposta altrettanto dura all'interno del suo partito: "In Fratelli d’Italia della provincia di Brindisi non c’è davvero mai fine al peggio - scrive in un comunicato il consigliere comunale di Brindisi Roberto Quarta - Nonostante la mancata elezione di rappresentanti 'ufficiali' del partito, il commissario provinciale Luigi Caroli parla di successo e di primato di Fdi all’interno della coalizione di centro destra. È la prima volta che si assiste a dichiarazioni di chi considera un successo non aver traguardato l’elezione in consiglio - prosegue - E si sfiora addirittura il ridicolo se si fa riferimento anche alla città capoluogo dove Caroli in questi mesi è stato capace solo di chiedere l’azzeramento dei circoli per poi rimediare figuracce elettorali senza precedenti".

Il riferimento del consigliere Quarta è relativo alla polemica innescata nei mesi scorsi da Caroli dopo l'annuncio di chiusura di quattro circoli Fdl a Brindisi (Cantieri sociali, Atreju, Brundisium e Tuturano) con l'intento di dar vita da un unico "grande circolo". Una possibilità per niente digerita da Atreju.

Al termine della nota, Roberto Quarta chiede ufficialmente a Caroli di farsi da parte e di rassegnare "immediatamente" le proprie dimissioni , cancellando ogni "assurda" ipotesi di ricandidatura alla guida del partico che - sempre a detta di Quarta - lo stesso Caroli avrebbe ridotto ai minimi termini.

A sinistra clima più disteso

Soddisfazione per il Partito Democratico dopo l'importante affermazione del centrosinistra nella provincia di Brindisi. La maggioranza al Consiglio, infatti, è passata da otto esponenti della precedente consiliatura (eletti nel 2021) ai nove attuali.

Il risultato "conferma il peso e il ruolo decisivo che l’alleanza tra civici, partiti e movimenti politici del centrosinistra ha per il governo del nostro territorio" si legge nel comunicato del Pd. "Tanto più che questa vittoria arriva dopo le amministrative della scorsa primavera e dimostra che i rapporti di forza nei nostri Comuni si sono ulteriormente spostati a vantaggio del centrosinistra".

"Aver superato, come 'Democratici e Progressisti' la lista di Forza Italia, Lega e Fratelli d’Italia, eleggendo quattro dei dodici consiglieri provinciali, è un risultato che qualifica ulteriormente la vittoria della nostra coalizione attribuendole un chiaro segno politico - prosegue la nota - In questo quadro siamo riusciti a confermare la presenza di tre rappresentanti del Partito Democratico in Consiglio provinciale, un ottimo risultato, tutt’altro che scontato, per il quale ringraziamo tutte le nostre candidate e tutti i nostri candidati, e che utilizzeremo attraverso i nostri eletti Antonella Vincenti, Alessandra Latartara e Giuseppe Ventrella, per dare un contributo importante al raggiungimento degli obiettivi fissati nelle linee programmatiche di mandato del presidente della Provincia".