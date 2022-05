Confesercenti, nominato nuovo rappresentante nel Comune di Carovigno

CAROVIGNO - Nell’ambito dell’azione capillare di rafforzamento della presenza della Confesercenti su tutto il territorio provinciale, Antonio L. Palmisano è stato designato quale nuovo rappresentante dell’associazione nel comune di Carovigno. A soli 34 anni, Palmisano ha maturato una buona esperienza muovendosi nel campo dell’imprenditoria territoriale come food & beverage manager, nonché come esperto e-commerce, affrontando sul campo le difficoltà che quotidianamente si incontrano nello svolgere attività d’impresa.

Palmisano è un profilo giovane e sicuramente aggiornato sulle nuove sfide che si profilano dinanzi ai nostri imprenditori, in cui la direzione provinciale Confesercenti ha visto la figura giusta da inserire nel proprio team per essere rappresentati a Carovigno, comune già da anni in sintonia e al fianco dell’associazione, anche e soprattutto nell’esplicarsi delle attività legate alla costituzione del Distretto Urbano del Commercio “Alto Salento”, preziosa occasione per aprire un dialogo sulle opportunità per il mondo delle pmi territoriali sotto il profilo turistico, nonché per “fare insieme” al fine di offrire un contributo ed aumentare l’attrattività dei luoghi che caratterizzano la nostra bella provincia completando l’offerta dei servizi.