Agenti, anche, in borghese per controllare il territorio: la polizia locale stana diversi "furbetti"

CAROVIGNO - Si sono intensificati, così come disposto dalla commissione straordinaria del Comune di Carovigno, i controlli sul territorio volti a reprimere comportanti illeciti da parte della polizia locale della Città, diretta dal comandante Lorenzo Renna. Negli ultimi giorni, infatti, a seguito delle numerose segnalazioni pervenute dai cittadini, in collaborazione con altre forze di polizia ma, anche, grazie all'ausilio di agenti in borghese e posti di controllo, sono state attenzione in particolare le marine di Specchiolla e Torre Santa Sabina.

Durante queste attività sono stati identificati quattro motociclisti di cui uno sanzionato per violazioni alle norme in materia di codice della strada. Una particolare attenzione è stata rivolta al fenomeno delle occupazioni abusive, che ha consentito il sequestro e la restituzione al legittimo proprietario di due immobili e la conseguente denuncia a carico di cinque persone.

Nei giorni scorsi, inoltre, durante un posto di controllo, è stato fermato un cittadino che, alla guida del proprio veicolo, circolava in evidente stato di ebbrezza. Dopo averlo sottoposto al controllo con l’etilometro, gli agenti hanno proceduto al ritiro della patente di guida ed al deferimento all’autorità giudiziaria per la violazione di cui all’articolo 186 del codice della strada ed alla segnalazione alla Prefettura di Brindisi.

Il 7 aprile scorso, infine, sono stati effettuati lungo la statale 379 Brindisi-Bari controlli di polizia stradale mirati al rispetto delle coperture assicurative e revisioni. Nella circostanza sono stati rilevati quattro veicoli privi di copertura assicurativa e 11 privi di revisione. I controlli continueranno, con la collaborazione di altre forze di polizia, per tutto il periodo delle festività pasquale anche in considerazione dell'arrivo di turisti, per garantire sicurezza ai cittadini su tutto il territorio comunale.