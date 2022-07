Sicurezza stradale, attivato il nuovo attraversamento pedonale in via San Vito

CAROVIGNO - È di pochi giorni fa la realizzazione di un attraversamento pedonale rialzato sulla via per San Vito a Carovigno che rientra nell'ambito di una più ampia programmazione fatta dalla commissione straordinaria dell'ente sulla sicurezza stradale. In tal senso, infatti, negli ultimi tempi, con la collaborazione della polizia locale guidata ad interim dal comandante di Torchiarolo, Lorenzo Renna, sono stati effettuati numerosi sopralluoghi e realizzati vari interventi tutti finalizzati ad ottimizzare la viabilità e la sicurezza del cittadino.

Nello specifico, la realizzazione dell'attraversamento pedonale rialzato sulla via per San Vito è avvenuta dopo un'analisi avviata a seguito di una richiesta effettuata dai residenti della zona esasperati dal traffico veloce in entrata ed in uscita e teatro spesso di sinistri stradali. Il nuovo attraversamento pedonale rialzato visibile sia di giorno che di notte risolve, definitivamente, la problematica della velocità elevata su via San Vito dando nel contempo sicurezza ai pedoni diretti nelle loro abitazioni o presso le attività commerciali esistenti.

Altri importanti interventi nei mesi scorsi sono stati effettuati nel territorio di Carovigno come la regolamentazione della viabilità vicino la stazione dei carabinieri, la messa in sicurezza degli accessi nella frazione di Serranova, la modifica della viabilità a Torre Santa Sabina e Specchiolla. Sono allo studio della commissione straordinaria unitamente ai competenti uffici comunali altri importanti interventi in materia di sicurezza stradale.