Carovigno, chiuso per interventi il centro comunale di raccolta rifiuti

Il centro comunale di raccolta dei rifiuti di Carovigno, sito in via Santa Sabina 105, a partire dal 4 marzo sarà oggetto di una serie di operazioni di adeguamento e miglioramento "per renderla sempre più funzionale e capace di rispondere alle esigenze degli utenti". Lo rende noto la Green Link società benefit, azienda incaricata del servizio di igiene urbana in città. Il centro comunale di raccolta dei rifiuti, pertanto, dal 4 marzo resterà interdetto all'utenza per consentire la velocizzazione dell'intervento. L'azienda, in ogni caso, nei prossimi giorni comunicherà i servizi alternativi per minimizzare i disagi agli utenti e garantire l'abituale standard delle prestazioni. L'intervento dovrebbe concludersi, in ogni caso, nel minor tempo possibile, fanno sapere dall'azienda.