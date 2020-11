La Comunità africana: "Nessuno deve più morire all'incrocio del Carbrun"

CAROVIGNO - La Comunità africana oggi (5 novembre) alle 15, presso piazza Municipio a Carovigno, manifesterà affinché vengano trovate soluzioni rispetto al rischio mortale insistente da anni sulle strade statali e provinciali e in particolare sulla statale 16 tra Carovigno e San Vito. Spiegano in un comunicato: "Chiediamo l’installazione di dossi o rallentatori in prossimità del Carbrun, il miglioramento dell’illuminazione, che siano distribuiti giubbotti e bretelle rifrangenti e che se ne monitori l’utilizzo. Secondo quanto stabilisce l’articolo 182, 9 bis del Codice della Strada: 'Il conducente di velocipede che circola fuori dai centri abitati da mezz’ora dopo il tramonto del sole a mezz’ora prima del suo sorgere e il conducente di velocipede che circola nelle gallerie ha l’obbligo di indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità'".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"La Comunità Africana di Brindisi e provincia - prosegue il comunicato a firma del presidente della comunità Drissa Kone - è pronta a contribuire alla sensibilizzazione per l’utilizzo dei gilet ed è disposta a rimboccarsi le maniche se necessario, per un patto condiviso, ma ognuno deve fare la sua parte. La nostra richiesta è urgente! Basta morti sullo stesso incrocio". Aderiscono alla manifestazione: Anpi Brindisi, Comunity Hub Brindisi-aps, Arcigay Salento-aps, Associazione voce della terra, Forum per cambiare l'ordine delle cose della provincia di Brindisi, Coordinamento Lecce/Brindisi per la tutela del lavoro migrante in agricoltura, Potere Al Popolo Brindisi, La collettiva Tfq Brindisi, Associazione Origens, Amis Onlus - Associazione Mediatori Interculturali Salento, Arcigay Salento-aps, Casa Betania Brindisi, Associazione Migrantes Brindisi.