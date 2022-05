Educational tour: "Carovigno è una destinazione valida non solo in estate"

CAROVIGNO - Si è concluso a ridosso della riconferma della Bandiera Blu 2022 l’educational rivolto a giornalisti e food bloggers organizzato dal Consorzio Albergatori di Carovigno con il supporto di PugliaPromozione. Sei giornalisti e food bloggers provenienti dalla Toscana, Emilia Romagna, Veneto e Sardegna hanno avuto la possibilità di conoscere da vicino le bellezze del territorio, la cultura, il cibo e, non per ultimo, il mare.

Per tutti è stata una gradita scoperta, segno che l’iniziativa è stata utile per far veicolare e conoscere Carovigno e le sue eccellenze sui social e su alcune testate giornalistiche tematiche. “Ringrazio tutti gli operatori – esordisce Enzo Di Roma, presidente del Consorzio Albergatori di Carovigno - gli organizzatori e PugliaPromozione. Il nostro obiettivo è far passare il messaggio che Carovigno è una destinazione valida non solo in estate. E’ la prima pietra verso quel discorso di destagionalizzazione che, come operatori turistici, ci sta a cuore. E siamo contentissimi che anche quest’anno possiamo vantarci di avere una costa Bandiera Blu”.