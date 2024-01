Cartelle Arneo, il Comune alla Regione: "San Michele venga escluso"

SAN MICHELE SALENTINO - In una dichiarazione congiunta, tutti i consiglieri comunali di San Michele Salentino, unitamente al presidente del Consiglio comunale, al sindaco e agli assessori, hanno espresso con determinazione la propria posizione in merito alla richiesta di esclusione del territorio di San Michele Salentino dal tributo consortile dell'Arneo.

La decisione degli amministratori comunali deriva dalle esigenze dei cittadini di fronteggiare la richiesta - definita immotivata - di pagamento al Consorzio di Bonifica Centro-Sud Puglia. I rappresentanti della comunità hanno condiviso una nota politica in linea con tutte le azioni istituzionali precedentemente approvate all'unanimità dal Consiglio comunale.

La nota politica è stata approvata anche dai consiglieri del gruppo No Enfiteusi, i quali hanno sollecitato la convocazione di un Consiglio comunale per approfondire ulteriormente l'argomento. Il Comune di San Michele Salentino ha risposto positivamente a questa richiesta, procedendo con l'individuazione di un tecnico incaricato di predisporre gli atti necessari per escludere il territorio dal piano di classificazione attualmente in vigore. La relazione prodotta sarà oggetto di discussione in un prossimo incontro del Consiglio comunale.

Gli amministratori locali hanno redatto questo documento in previsione del prossimo incontro del Consiglio regionale della Puglia, durante il quale sarà affrontata la discussione sulla proposta di legge regionale Omnibus. Tale proposta autorizza la giunta regionale a monitorare e verificare lo stato delle opere consortili, dando la possibilità di sospendere richieste di pagamento e procedure di riscossione degli oneri di contribuenza.

I consiglieri comunali di San Michele Salentino, inoltre, hanno rivolto un appello ai consiglieri regionali, chiedendo l'approvazione della sospensione del tributo e la promozione di ogni azione legislativa finalizzata a vincolare la richiesta del tributo all'effettivo beneficio per i proprietari e i conduttori dei terreni.

Rimani aggiornato sulle notizie dalla tua provincia iscrivendoti al nostro canale whatsapp.