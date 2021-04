Cartografia e strumentazione Gps: corso di formazione per i vigili del fuoco

BRINDISI - Si è concluso oggi, alla presenza del comandante arch. Giulio Capuano, un Corso provinciale di Topografia applicata al soccorso (Tas1) organizzato dal Comando dei Vigili del Fuoco di Brindisi.

Gli operatori hanno superato sia una prova di esame teorica su elementi di Cartografia e strumentazione Gps sia una prova pratica sull'uso delle carte topografiche e degli strumenti tecnologici.



Al termine del corso, i partecipanti hanno acquisito le competenze necessarie per: leggere ed utilizzare una carta topografica;

- utilizzare strumenti quali bussola e Gps; applicare le tecniche Tas in ogni ambito operativo nell'attivita del Corpo.

Durante la settimana, inoltre, presso il Bosco della masseria di Carestia e la pineta di Costa Merlata ad Ostuni, ci sono stati 2 momenti esercitativi che hanno visto impegnati i partecipanti in una marcia topografica e nella simulazione di un intervento di ricerca persona, con l'impiego congiunto anche di operatori avanzati di topografia applicata al soccorso (Tas 2) e il Nucleo Cinofilo e Sapr (sistemi a pilotaggio remoto) della Direzione regionale della Puglia oltre all'utilizzo di un Posto di Comando Avanzato.



L'attività è in linea anche con le competenze dei Vigili del fuoco nel nuovo Piano provinciale per la ricerca delle persone scomparsa della Prefettura di Brindisi e per le specifiche competenze previste dalla normativa vigente in merito al Soccorso pubblico inerente la ricerca delle persone disperse.

Gallery