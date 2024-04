Nella casa circondariale di Brindisi la presentazione del libro "La scelta di Lea"

BRINDISI - La direzione della casa circondariale di Brindisi, le insegnanti del Cpia (Centro provinciale per l'istruzione degli adulti)e la scuola di formazione "Antonino Caponnetto" propongono, per sabato 13 aprile, alle 9:30, nei locali della casa circondariale di via Appia, la presentazione del libro "La scelta di Lea", di Marika Demaria (Zolfo editore).

Interverranno: Valentina Meo Evoli, direttrice della casa circondariale di Brindisi; Nando Benigno, scuola di formazione "Antonino Caponnetto"; Marika Demaria, giornalista e autrice del libro. Nel corso della presentazione del libro, saranno esposte riflessioni e considerazioni dei corsisti dei laboratori attivi nella casa circondariale. Al termine della manifestazione, a conclusione dei lavori dell'intera mattinata, verranno letti i nomi delle vittime innocenti di mafia della Puglia.