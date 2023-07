"Case popolari fatiscenti e pericolanti al Sant'Elia": la lettera al sindaco

BRINDISI - Riceviamo e pubblichiamo una lettera di una residente del quartiere Sant'Elia indirizata al sindaco di Brindisi Pino Marchionna sullo stato in cui versano alcune case popolari

Egregio signor sindaco innanzitutto auguri e bentornato all’amministrazione del comune della città di Brindisi, spett.le Arca del Salento (ex Iacp), il desiderio di vivere in una casa con tranquillità, è l’aspirazione di ogni cittadino. Faccio presente la situazione di alcune case popolari di Brindisi al Rione Sant’Elia, ma faccio riferimento in particolar modo alla palazzina lotto 41 di via Pier della Francesca che definisco palazzina dell’Ucraina ma senza guerra, alle spalle di piazza canaletto come riferimento, perché via Pier della Francesca è sconosciuta non esiste neanche nello stradario (altro problema).

Ma andiamo avanti una palazzina di degrado assoluto pioggia di calcinacci all’ordine del giorno, e non solo, grossi frammenti di marmi che si staccano dai balconi (che custodisco), pericolosissimi per chi transita tutti i giorni, e per chi vuole affacciarsi dal proprio balcone e evita di farlo. Facciate fatiscenti, e per l’elevata umidità vi è la crescita del muschio nei muri, ricordo che siamo nel 2023, pilastri e balconi pericolanti, dove più volte sono stati chiamati i vigili del fuoco e in quel caso un anno fa avete messo in sicurezza i balconi, ma non basta perché il problema persiste.

Abbiamo chiesto al nostro amministratore di poter avere una riunione con Arca Nord Salento ma vedo che anche il nostro interlocutore è disinteressato al nostro problema, quindi chiediamo direttamente all’ex Istituto case popolari almeno qualche comunicazione di una eventuale assemblea o uno scritto visto che in questa palazzina vi risiedono anche proprietari. Attraverso i mass media ho appreso che è in procinto la costruzione di 92 alloggi popolari con tutti i criteri moderni, e noi poveri cittadini di serie b viviamo da cinquant’anni sottolineo cinquant’anni con i pluviali di eternit proibiti ormai da anni e noi ci conviviamo, sapendo quello che comporta il materiale su detto.

Il manto del marciapiede adiacente la palazzina in cui sono presenti numerose buche pericolosissime al limite delle condizioni di decenza, di cui allego foto soprattutto durante le precipitazioni atmosferiche a carattere piovoso per i pedoni che vi transitano persone anziane e invalide, quante telefonate, mail, ai vigili Urbani con la risposta si provvediamo, intanto passano i giorni passano i mesi e passano gli anni.

Si presenta così la palazzina popolare suddetta dove ormai da decenni non si eseguono lavori di manutenzione, si, dico bene da decenni considerando che vi abito dal 1972. Mi chiedo perché vediamo altre palazzine anch’esse popolari in particolare e precisamente al rione Paradiso in perfetto stato di edilizia e pitturazione addirittura di vari colori gestiti dallo stesso Ente. Mi chiedo perché questa situazione vergognosa, di degrado è solo per questa palazzina? Gradiremmo una spiegazione se è possibile. Sono portavoce e abitante che legittimamente esprime il proprio malcontento.

L’Ente non può occuparsi soltanto dell’assegnazione degli alloggi popolari ma ha l’obbligo di garantire determinati requisiti di sicurezza. Requisiti che questa palazzina popolare di Brindisi non possiede affatto. Veda signor sindaco non è la prima volta che chiedo aiuto al giornale per sensibilizzare gli enti suddetti ma nulla si è mosso sindaco confido in lei perché le dico che anche in questo angolo di Brindisi di cui sopra, ci sono cittadini per bene e puntuali a pagare le tasse.

Precisazione dell'amministratore di condominio

L'amministratore comunica che l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione della facciata dello stabile è già stata oggetto di apposita assemblea condominiale sin dal 24/05/2021, ma che, ad oggi, non è stata ancora approvata dall assemblea, seppure l'amministratore avesse più volte sollecitato l urgenza dei lavori. Tanto si doveva a precisazione della nota pubblicata.

Articolo aggiornato alle ore 16.10 del 10 luglio 2023 (la nota dell'amministratore di condominio)