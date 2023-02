"Alloggi di edilizia residenziale pubblica, domande ritardate per l'assegnazione"

FRANCAVILLA FONTANA - "In ordine alle domande per le graduatorie di assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica dell'Arca Nord Salento, già disponibili o costruendi, dal comune di Francavilla Fontana, dopo più di un mese non giungono ancora notizie riguardanti un parere richiesto all'ufficio legale dall'assessore Maria Passaro, circa il possibile recepimento di alcune proposte sindacali".

Massimo Caliandro, segretario generale del Sicet Cisl Taranto Brindisi definisce tutto ciò "stridente con le dichiarazioni fatte dell'assessore in sede di contrattazione, circa la sua stessa volontà di voler fare presto e, di fatto, rigettando la nostra proposta che fossero allungati i tempi per presentare le domande ad almeno 40 giorni, ovvero sino a metà febbraio da cui ci separa appena qualche giorno".

Per Caliandro "il risultato è che ad oggi tutto risulta bloccato, nonostante ben tre riunioni rivelatesi evidentemente insufficienti per chiudere un percorso disciplinato da una Legge regionale, la n. 10/2014 che, regolando una materia delicata, come il diritto all'abitare, interessa migliaia di concittadini e prospetta tutta una serie di condizioni che attribuiscono agli enti locali compiti e ruoli strategici per governare l'emergenza abitativa e per soddisfare nel segno della legalità il fabbisogno delle famiglie, delle persone meno abbienti e di particolari categorie sociali".

Conclude Caliandro: "Mentre ribadiamo l'obbligatorietà del dialogo sociale su tale materia, nel quadro più ampio delle politiche abitative, rivolgiamo il nostro appello all'Amministrazione comunale e per essa al primo cittadino Antonello Denuzzo, affinché si recuperi il tempo perduto e venga, finalmente, offerta la possibilità ai francavillesi di compilare la modulistica coerente con apposita delibera, da approvare a valle di una concertazione non ancora conclusa".