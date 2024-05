Caserma vigili del fuoco a Francavilla Fontana, le ipotesi per una nuova sede

FRANCAVILLA FONTANA - L'obiettivo è duplice: da un lato, evitare lo spostamento del distaccamento da Francavilla Fontana presso un altro comune; dall'altro, fornire ai vigili del fuoco una sede più idonea. Due obiettivi, sì, ma strettamente correlati. Per questo motivo nella mattinata di oggi - lunedì 6 maggio 2024 - una delegazione dell'Amministrazione comunale e una del corpo hanno visionato due terreni posti poco fuori dal centro abitato. L'attuale caserma, in via Barbaro Forleo, sconta alcune criticità. All'incontro erano presenti il sindaco Antonello Denuzzo, il consigliere comunale Massimo Itta - che segue in prima persona la vicenda -, gli assessori Annalisa Toma e Carmine Sportillo (entrambi del Pd), l'ingegnere Francesco Marra e l'ispettore antincendi Oronzo De Milato.

E' proprio una nota del Partito Democratico di Francavilla a fare il punto dell'incontro, organizzato "per trovare una soluzione ottimale che consenta di realizzare una nuova e moderna caserma per i vigili del fuoco, un'esigenza ormai non più rimandabile sia per gli operatori che per la città". E ancora, nella nota viene specificato che all'incontro "è seguito un sopralluogo su un terreno ubicato nella periferia nord della città (via Ceglie) che avrebbe le caratteristiche richieste dal Ministero". Il Ministero è quello dell'Interno, cui il Comune di Francavilla Fontana dovrà cedere un terreno. Dunque, l'opzione migliore è la scelta di un terreno pubblico. Successivamente, spetterà al Viminale la realizzazione, a proprie spese, del nuovo edificio.

Il sindaco Antonello Denuzzo spiega: "Stiamo lavorando in questa direzione, perché per la propria posizione logistica e per la propria storia la nostra città merita che tale presidio resti qui. Noi possiamo indicare alcune aree, meglio se pubbliche, poi spetterà ai vigili del fuoco fare le proprie valutazioni sull'idoneità e l'adeguatezza dei terreni. Siamo in una fase decisiva, ma allo stesso tempo interlocutoria". L'apparente ossimoro del primo cittadini si spiega con un passo indietro. L'interlocuzione è stata avviata da diverso tempo e risale ad alcune settimane fa un incontro proprio tra Denuzzo e il comandante provinciale del corpo, Giulio Capuano.

La stessa presenza del consigliere Itta è emblematica: è un vigile del fuoco in servizio proprio presso il distaccamento di Francavilla. A proposito dell'attuale sede, come già affermato, sconta alcune criticità: innanzitutto, l'età. La struttura è datata. Poi, la posizione. Via Barbaro Forleo è centrale, spesso trafficata e accanto alla caserma c'è una scuola, la "Virgilio". I vigili del fuoco hanno bisogno di avere il fattore tempo dalla propria parte. Per questo sono state avanzate diverse ipotesi per una nuova sede. In particolare, due terreni in via Ostuni e in via Ceglie. Servono almeno 3mila metri quadrati. La prima, è di proprietà pubblica. La seconda - la più "papabile" -, idem. In caso servisse altra metratura, alcuni terreni immediatamente adiacenti sono sì privati, ma la posizione resta ottimale.

Insomma, vigili del fuoco e Amministrazione sono al lavoro per individuare una nuova sede ed evitare lo spostamento del distaccamento da Francavilla Fontana. Infatti, dal Pd chiosano: "Un presidio di sicurezza moderno e logisticamente meno impattante rispetto alla sede attuale rappresenta per il Partito Democratico di Francavilla Fontana e per l'Amministrazione comunale un ulteriore passo in avanti verso una città all'altezza delle sfide future e una risposta concreta e attesa da tempo dagli operatori che svolgono un servizio così delicato ed importante per tutto il territorio". Nulla è definito, ma i prossimi giorni potrebbero essere cruciali.