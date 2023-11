Il caso delle "zingare" a Brindisi: cosa rischiano i "giustizieri del web"

BRINDISI - "La calunnia è un venticello". E con web e social network si può trasformare in uragano. Ne sanno qualcosa le ragazze protagoniste involontarie di post con tanto di foto, messaggi audio e non solo. Vengono additate come "zingare ladre", addirittura di bambini. Con dovizia di particolari, vengono descritte le loro presunte attività illecite, sempre con i loro volti in bella vista. Il risultato? Una gogna prima di fondamento, dato che le ragazze - ammesso che siano davvero di etnia rom - risultano incensurate. E non risultano denunce per i fantasiosi episodi segnalati. Questi incauti e sprovveduti "giustizieri del web" non hanno in mano una pistola calibro .32 come Charles Bronson, ma i propri smartphone. Queste arme improprie fanno danni diversi. E anche agli autori di post - tutti scritti in italiano malcerto, tra l'altro -, foto e bufale varie. Già, il contrappasso sa essere ironico: accusano delle ignare ragazze di commettere chissà quali crimini, ma nel postare queste accuse con tanto di immagini sono loro stessi a rischiare altre accuse. Ben più concrete.

Una gogna mediatica alimentata da semplici utenti

Antonio Andrisano è un avvocato cassazionista del Foro di Brindisi. Professionista noto, interviene spesso sui gionali e nei programmi televisivi parlando di privacy, diffamazione e argomenti attinenti a queste materie. BrindisiReport gli ha chiesto un parere sulla questione. E, come si vedrà a breve, l'avvocato Andrisano ha dato delle risposte. Le donne fotografate e sbattute senza tanti complimenti sui social non hanno commesso alcun reato. Non solo semplici e maldestri utenti del web, anche una pagina brindisina pseudo testata giornalistica ("pseudo" perché non risulta regolarmente iscritta al Tribunale) ha diffuso immagini e fantasiosi avvertimenti. Nessuno si è posto un semplice problema: se qualche testa calda riconoscesse le ragazze per strada e decidesse di passare alle vie di fatto, cosa accadrebbe? Questo esempio estremo - che si spera non si verifichi - ha tanti precedenti. Chiedere proprio agli ebrei e ai rom, perseguitati per secoli e accusati dei reati più infamanti senza un briciolo di verifica. Si chiama "razzismo", oltre che ignoranza.

Le ragazze fotografate sono incensurate

Stesso discorso per la "leggenda nera" degli zingari che rapiscono i bambini. E' una bufala dura a morire, risalirebbe addirittura a poco dopo il Medioevo, facendo il paio con leggende analoghe con protagonisti gli ebrei. Una leggenda ha sempre un fondo di verità? Non in questo caso. Nel 2008 viene pubblicata la ricerca di una studiosa dell'Università di Verona che ha analizzato i presunti casi di rapimenti di minori da parte di rom, dal 1985 al 2007. Il risultato? Zero casi documentati. Una balla, insomma. BrindisiReport, per scrupolo, ha approfondito le fantasiose - e sgrammaticate - accuse rivolte dai "giustizieri del web" alle ragazze in questione. Queste ultime non solo non sono accusate di alcun reato, ma risultano addirittura incensurate. Sono state almeno denunciate per furto in questi giorni, allora? Non risulta. Denunce per tentativi di rapimenti di minori pervenuti ai carabinieri? Zero. I "giustizieri del web" hanno dato vita a una vera - e ingiustificata - psicosi. Da accusatori ad accusati, il passo è virtualmente breve. Pubblichiamo di seguito l'intervento dell'avvocato Antonio Andrisano su questo fenomeno.

Cosa rischiano i "giustizieri del web"

"La pubblicazione di una foto che ritrae una qualsiasi persona necessita dell'autorizzazione del diretto interessato onde evitare che l'immagine venga diffusa e circoli contro la sua volontà o comunque a sua insaputa. In tali casi verrebbe a configurarsi un'ipotesi di violazione della privacy non potendosi procedere alla condivisione di immagini, potenzialmente visibili a tutti, senza aver richiesto il preventivo consenso dell'interessato o, qualora richiesto, sia stato espressamente negato. Quanto innanzi con particolare riferimento alla riservatezza del volto, quale parte del corpo che rende facilmente riconoscibile il soggetto in questione.

Non è invece necessaria l'autorizzazione, salvo che si tratti di minore, allorché trattasi di scatti effettuati in luoghi pubblici e in occasione di eventi di pubblico interesse. La condotta di colui che pubblichi immagini altrui senza la prescritta autorizzazione al fine di trarne profitto per sé o per altri, o per recare ad altri un danno, o per creare disturbo e fastidio è disciplinata e sanzionata dall'art. 167 D.Lgs n. 196/2003 (Trattamento illecito di dati) che, al primo comma, recita testualmente: '1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre per sé o per altri profitto ovvero di arrecare danno all'interessato, operando in violazione di quanto disposto dagli articoli 123, 126 e 130 o dal provvedimento di cui all'articolo 129 arreca nocumento all'interessato, è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e sei mesi'.

I successivi commi 4 e 5 prevedono, poi, che il pubblico ministero, quando abbia notizia di fatti-reato di cui ai commi 1, 2 e 3, informi senza ritardo il garante. A sua volta il garante il trasmetterà, al pubblico ministero, una relazione motivata avente ad oggetto la documentazione raccolta nel corso dell’accertamento nell'ipotesi in cui dovessero emergere elementi dai quali presumere la esistenza di un reato. A ciò si aggiunga che l'autore di pubblicazioni di foto e/o filmati offensivi della reputazione di colui che vi sia ritratto potrà, oltre al risarcimento di eventuali danni, rispondere, altresì, del reato di diffamazione aggravata, ai sensi dell'art. 595 III co. c.p., che prevede la pena della reclusione da 6 mesi a 3 anni o della multa. Questa in estrema sintesi, in ragione dei ristrettissimi tempi concessimi, una breve disamina - che abbisognerebbe di ulteriori approfondimenti - di questioni che, oggi più di ieri, risultano essere di grande attualità e che registrano numerosi pronunciamenti da parte del garante e dei giudici di merito e di legittimità".