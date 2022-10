Cassa Forense, l'avvocato Stefano Morgese eletto delegato per Brindisi, Lecce e Taranto

BRINDISI - L'avvocato Stefano Morgese, mesagnese di 50 anni, è neo-eletto componente del comitato dei delegati alla cassa nazionale di Previdenza e Assistenza Forense per il quadriennio 2023-2026, per il Distretto di Brindisi, Lecce e Taranto. All’esito delle votazioni, svoltesi dal 26 al 30 settembre 2022 presso i seggi elettorali dei tre Ordini circondariali di Brindisi, Lecce e Taranto, Morgese è stato eletto con 880 voti. Più volte eletto consigliere dell’Ordine degli avvocati di Brindisi, del quale è attuale tesoriere, Morgese è, anche, componente dell’organismo congressuale forense. Nel gennaio scorso, a seguito di apposita firma da parte della ministra della giustizia Marta Cartabia, è stato nominato componente del gruppo di tredici esperti addetti alle modifiche in materia di procedimento civile di primo grado.

"La prestigiosa elezione dell’avvocatoStefano Morgese rappresenta il meritato riconoscimento della serietà, professionalità e correttezza che egli ha sempre profuso nel corso della sua carriera di avvocato e che lo hanno portato, negli anni, a ricoprire dapprima il ruolo di componente del consiglio direttivo di sezione dell’Aiga di Brindisi e, in seguito, l’incarico di consigliere nazionale dell’Aiga", si legge nella nota a firma del presidente Aiga Brindisi, Samuele De Guido. "L’elezione di Morgese, pertanto - continua De Guido - è motivo di grande orgoglio non solo per la sezione brindisina di Aiga, ma anche per l’intera avvocatura di Brindisi la quale, attraverso una partecipazione senza precedenti degli aventi diritto al voto, ha dimostrato un grande spirito di appartenenza e di coesione. All’avvocato Stefano Morgese si porgono i migliori auguri per un proficuo lavoro".