Al castello di Carovigno si parla di legalità insieme al procuratore De Donno

CAROVIGNO - Mercoledì 31 maggio, alle ore 10:00, presso il castello Dentice di Frasso di Carovigno, avrà luogo l’incontro tra il procuratore della Procura di Brindisi Antonio De Donno e gli studenti delle scuole medie della città. L’iniziativa rappresenta la giornata conclusiva della seconda edizione del progetto "Legalità", promosso dall'associazione Le Colonne, ente gestore del castello e della biblioteca.

Il progetto nasce dalla necessità di affrontare in modo completo il tema della legalità, coinvolgendo in particolar modo gli studenti delle scuole medie. Il connubio tra i luoghi della cultura e la scuola si configura come il punto centrale da cui partire per educare i giovani al concetto di legalità, ponendo l'accento sul fatto che questo non rappresenta una mera astrazione, bensì un valore da abbracciare e mettere in pratica nel quotidiano di ciascuno.

Durante gli incontri, che si sono svolti nei mesi di aprile e maggio, i ragazzi hanno affrontato in modo critico e partecipativo i temi centrali del progetto elaborando testi e disegni.

La giornata conclusiva sarà coronata dall'intervento del procuratore De Donno, che incontrerà gli studenti per condividere la sua esperienza e ascoltare le domande dei giovani partecipanti. Si tratta di un'occasione unica per coinvolgere i giovani su tematiche di fondamentale importanza, promuovendo una profonda riflessione su di esse.

Per ulteriori informazioni la Biblioteca comunale "Salvatore Morelli" all'indirizzo e-mail bibliotecadicarovigno@gmail.com o chiamando il numero di telefono 3791092451.