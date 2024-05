Castello ducale di Ceglie: dal ministero 2,5 milioni per i lavori di adeguamento

CEGLIE MESSAPICA - Il castello ducale rientra tra i 16 interventi per il Sud Italia, soli 3 in Puglia, che il ministero della Cultura ha individuato e finanziato con 51 milioni di euro complessivi. Di questi, 2,5 milioni, finanzieranno il progetto presentato dal comune di Ceglie Messapica "Progetto di adeguamento funzionale del Castello ducale di Ceglie Messapica".

"Enorme soddisfazione per la notizia - dichiarano il sindaco Angelo Palmisano e l'assessora ai Lavori pubblici Emanuela Gervasi -. "Il finanziamento per il Castello ducale dimostra la grande attenzione che il ministero della Cultura ha rivolto alla città di Ceglie Messapica e al suo simbolo, una risorsa storica e culturale importantissima per tutto il territorio, ed ancora: "Il finanziamento assume ancora più rilievo perché inserito tra i soli tre progetti scelti dal ministero tra i tanti presentati dai comuni pugliesi. Gli interventi hanno l'obiettivo di garantire la conservazione del castello come bene culturale e consentirne una completa rifunzionalizzazione, in un programma più ampio di valorizzazione del centro storico".

Nello specifico il progetto riguarderà la parte che comprende oggi la pinacoteca, la biblioteca e la sala convegni. Gli interventi consisteranno nella revisione dei solai interni lignei, nella revisione della copertura e di parte della pavimentazione interna; nel restauro delle superfici interne decorate al piano terra con la posa in opera di nuovi infissi esterni; infine nel rifacimento dei servizi igienici e nella rifunzionalizzazione degli impianti.

