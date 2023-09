Catena umana contro il deposito Edison: aderiscono anche Bcc e Verdi-Sinistra

BRINDISI - Nuove adesioni per la "catena umana" contro il deposito Edison nel porto di Brindisi. Anche Brindisi Bene Comune e Alleanza Verdi - Sinistra Italiana ufficializzano la propria presenza. E' prevista per sabato prossimo (30 settembre), alle ore 18. Questa nuova manifestazione organizzata delle associazioni ambientaliste (Italia Nostra, Legambiente, Wwf Brindisi, Forum Ambiente Salute e Sviluppo, Fondazione Tonino Di Giulio, Medicina Democratica, Salute Pubblica, No al carbone, No Tap/Snam Brindisi) si snoderà per il lungomare, da piazza Vittorio Emanuele II sino a piazzale Lenio Flacco.

Bbc e Verdi-Sinistra sono da sempre contrari alla realizzazione dell'impianto targato Edison. L'opera è da loro ritenuta "inutile" e, sempre secondo i due partiti, rischierebbe di decretare la fine dello sviluppo logistico del porto. Queste le parole nella loro nota, che riguarda anche la posizione, a Costa Morena: "Una zona ovviamente scelta non a caso: lì Edison, tra le altre cose, risparmierebbe sui costi, oltre il danno - per la realizzazione di un impianto ad alto rischio di incidente rilevante, dotato di torcia che brucia gas - anche la beffa, un vero e proprio schiaffo morale al nostro porto e alla nostra città, già lacerata da ferite non facili da rimarginare".

La nota prosegue con queste parole: "Non è dato sapere neanche il piano di sicurezza e il perimetro entro il quale questo deve interessare. L'unica certezza è l'imposizione dell'Autorità portuale, che dovrebbe dare conto a una comunità intera e smetterla, tra le altre cose, di etichettare come ignoranti chi manifesta. Soprattutto dovrebbe smetterla di fare allusioni, molto gravi, a seguito degli atti vandalici alla stazione marittima, gesti vili che condanniamo con fermezza. La cittadinanza ha tutto il diritto (e anche il dovere) di manifestare civilmente, come sta facendo, il suo dissenso, pertanto rigettiamo qualsiasi strumentalizzazione. Se c'è qualcosa da denunciare lo si deve fare nelle sedi opportune".