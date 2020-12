Un cd per il piccolo Alessio: 33 cantanti aderiscono all'iniziativa

SAN VITO DEI NORMANNI – Ha riunito tutti i cantanti del suo paese, per aiutare il piccolo Alessio. Sarà interamente devoluto in beneficenza alla famiglia di un bambino afflitto da una malattia il ricavato di un disco realizzato da Giuseppe Macchitella, cantautore di San Vito dei Normanni. Una volta venuto a conoscenza della storia di Alessio, Giuseppe, 25 anni, ha composto “La mia città”, “una canzone – afferma Giuseppe - che parla dell’amore infinito che provo per il mio paese”. Successivamente Macchitella ha riunito 33 cantanti di San Vito, invitandoli a cantare una strofa ciascuno.

“A mie spese – afferma l’artista - produrrò dei ce. Spero che oltre al gesto possa raggiungere un risultato discreto, cercando di accendere una speranza ad Alessio”. L’uscita del cd è stata accompagnata dalla pubblicazione, sui canali social di Macchitella, di un videoclip. “Ho voluto fortemente- prosegue il cantante - questo progetto, mettendo da parte tutto quello che stavo facendo. Ho dato uno sguardo alla mia vita e mi sono reso conto che è troppo perfetta per lamentarmi o andare in cerca di altro. Ho una sensibilità talmente grande che a volte mi fa stare male, altre mi dà la forza di fare tutto quello che ho fatto questa volta. Grazie a chi ha detto sì – afferma ancora Macchitella - a chi si è buttato in un genere non suo. Ho messo in moto il mio cuore, ho dato tutto me stesso, chi mi sta accanto sa bene che sono dieci notti che dormo poco e male, ma alla fine ne varrà la pena. Spero possiate apprezzare il mio lavoro e quello di tutti gli artisti che hanno aderito, ma soprattutto ordinare il cd, cercando di accendere una speranza ed un sorriso al piccolo Grande Alessio”.

Hanno partecipato al progetto: Andrea Platania, Angela Galeone, Claudia Soroberto, Edmondo Galeone, Enrico Gemma, Franco Prete, I Gesacchiotti, Li Stunati, Irene Cavallo, Jean Marie, La Taricata, Marco Mingolla, Mavy Mingolla, Mimmo Epifani, Pasquale Lotti, Pino Caroli, Pino Iaia, Raffaele Romano , Riccardo Cavaliere, Rita Manelli, Roberta Brescia, Rossella Semeraro, Sarel, Ugo Platania, Vincenzo Bungaro.

Musica, testo e produzione: Giuseppe Macchitella

Registrato e mixato da: Mario Ancora presso lo Studio dell'Associazione Culturale "Taricata" di San Vito dei Normanni

Riprese con drone: Antonio Passante

Foto: Michele De Maria