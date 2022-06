Ceglie Messapica in festa: nonno Felice compie 100 anni

CEGLIE MESSAPICA - Ceglie Messapica in festa per uno speciale compleanno: quello di Felice Gioia, nato il 27 giugno di cento anni fa. Un traguardo storico che Felice ha compiuto tra l’affetto e l’amore della sua famiglia. Terzo di sei fratelli e una sorella, nel 1954 ha sposato Anna Spina dalla quale ha avuto 3 figli ( Antonietta, Giuseppe e Domenica). Nonno solare di 8 nipoti e 3 pro nipoti (il quarto in arrivo). Un tempra d’altri tempi. Nonno Felice ha combattuto la Seconda Guerra mondiale come militare italiano inviato sul fronte russo nel 1943.

Fu catturato per essere deportato in Germania nei campi di concentramento ma durante il viaggio su quel treno riuscì a fuggire lanciandosi dalla carrozza in corsa. Sfuggito a diversi combattimenti, arrivò a Venezia e da lì a piedi tornò a Ceglie dopo un mese e mezzo di camminata. Tornato a casa si è dedicato all'agricoltura, alla caccia e alle bocce. Non sono mancati i giochi con le carte. Fino ad una quindicina di anni fa era solito fare lunghe camminate per tutta Ceglie e le campagne limitrofe. A rappresentare la città il sindaco Angelo Palmisano.