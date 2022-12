Nonna Palmina compie 107 anni, è la donna più longeva del Brindisino

CEGLIE MESSAPICA - E' nata pochi mesi dopo l'entrata in guerra dell'Italia, il 4 dicembre 1915. E' sopravvissuta, anche, al secondo conflitto mondiale, alla Spagnola, al Covid e alla grave perdita di un figlio a soli 34 anni. Ma non ha mai perso la gioia di vivere. Oggi (domenica 4 dicembre 2022) Palma Caroli, Palmina come chiamata da tutti, di Ceglie Messapica, ha raggiunto un traguardo speciale, quasi incredibile: 107 anni ed è la cittadina più longeva della provincia di Brindisi. L'uomo più longevo è invece Vincenzo Prete di San Vito dei Normanni.

Tenace, forte, lucida, nonna Palmina ha sposato il suo Eligio appena maggiorenne diventando mamma a soli 19 anni. Quattro figli ed una vita dedicata alla famiglia e al lavoro da commerciante ambulante di legumi insieme al marito. Oggi è accudita dalla figlia Maria, l'unica rimasta in vita, e circondata dall'affetto di nipoti e pronipoti che sono arrivati a Ceglie Messapica per festeggiarla degnamente. Alle 18 anche il sindaco della città messapica, Angelo Palmisano, si recherà a casa per festeggiare il suo straordinario compleanno, oltre ai vicini di casa. A nonna Palmina gli auguri di buon compleanno anche da parte della redazione di BrindisiReport.