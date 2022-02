Addio a "mest Addieg", l'ultimo calzolaio di Ceglie Messapica

CEGLIE MESSAPICA - Era lo storico calzolaio di Ceglie Messapica, nella sua bottega di via XX Settembre, sono passati, praticamente, tutti. Lascia un grande vuoto nella comunità messapica la scomparsa di Diego Gioia, 87 anni, un artigiano d’altri tempi, come ne sono rimasti pochi. Perchè "mest Addieg", insostituibile icona, con la sua bottega in pieno centro, era il custode di un’arte sempre più rara, ma sapeva farsi voler bene da tutti anche al di là del contesto lavorativo.

Elegante, sempre gentile con tutti, con la sapienza tipica dell'artigiano di un tempo. Un brav’uomo, grande e appassionato artigiano. Trincello e martello erano i suoi compagni di lavoro. Dietro il suo banchetto, sporco di colla e usurato dal tempo, ha fabbricato e riparato scarpe quasi fosse "un'ortopedico". Chi le ha indossate o le indossa, indossa anche la sua storia, quella di un uomo orgoglioso e sorridente nel suo grembiule.

In tantissimi, appresa la notizia del decesso, hanno manifestato il loro cordoglio, rendendo omaggio, in queste ore, al calzolaio e piangendo la sua scomparsa. "Il suo sorriso accogliente uscendo ogni mattina da casa era sempre un dono meraviglioso. Buon viaggio Mestre", ha commentato Enrico Messina, gestore del teatro comunale. "Da quando ero piccola e venivo a Ceglie per le vacanze, è stata la prima persona che ricordo,mano nella mano con nonno passavamo dinanzi alla sua bottega e poi andavamo assieme al bar all'angolo per la colazione, sorriso meraviglioso persona unica,la terra ti sia lieve", scrive Pina Del Vecchio, ex titolare di un negozio di abbigliamento.

Diego Gioia lascia moglie, due figli, i nipoti e tante persone che gli hanno voluto bene. I funerali si svolgeranno domani, mercoledì 23 febbraio, alle 15:30, presso la chiesa Maria Immacolata.