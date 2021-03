Un albero per ogni nuova nascita o adozione, la proposta di "Radici d'Impegno"

CEGLIE MESSAPICA - Piantumare un albero per ogni nuovo nato o adottato. E' quanto chiede la consigliera comunale Isabella Vitale, capogruppo di "Radici d'Impegno" in consiglio, attraverso un'interrogazione indirizzata al sindaco di Ceglie Messapica, Angelo Palmisano e agli assessori Antonello Laveneziana e Vito Santoro. "E' un significato diverso dal solo significato simbolico - spiega la consigliera -. Il nostro paese è circondato da una delle più vaste aree rurali della provincia, ricchissima da sempre di diverse varietà di piante, ai tempi di Ceglie del Galdo boschi di querce e macchia mediterranea occupavano gran parte del territorio ma furono presto sostituiti poi dai più economicamente spendibili ulivo, mandorlo e fico. Gli alberi migliorano la qualità dell'aria, proteggono il suolo, difendono il pianeta dai cambiamenti climatici, sviluppano quella biodiversità animale e vegetale che, complice la maestria dei nostri ristoratori, ci ha reso un’importante meta gastronomica."

"Il turista che arriva fin quaggiù abita i trulli ma è la natura che circonda le 'casedde' che lo convince a ritornare - continua la Vitale per conto di tutto il gruppo. Questa interrogazione per "Radici d’Impegno" non ha un valore esclusivamente simbolico ma concreto, da cittadini chiediamo al sindaco e all’amministrazione comunale chiarimenti circa la Legge 14 gennaio 2013, numero 10 sulle norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani. Chiediamo di non dimenticare che la nostra terra è tra Taranto e Brindisi, e che in un pianeta come la Terra che diventa sempre più sporco e con l’aria piena di fumo e veleni, gli alberi devono essere conservati e difesi a tutti i costi: sono la nostra riserva di salute."