Microchip gratuito per cani padronali, al via il progetto dell'amministrazione

CEGLIE MESSAPICA - Partirà lunedì 18 ottobre per concludersi il prossimo 18 ottobre 2022, il progetto pilota di microchippatura dei cani padronali, organizzato dall'amministrazione comunale di Ceglie Messapica, congiuntamento al servizio veterinario della Asl di Brindisi. Nello specifico, tutti i possessori di cani custoditi, ancora sprovvisti di microchip, residenti nel territorio comunale possono aderire alla campagna, presentando all’ufficio protocollo del Comune istanza di partecipazione, scaricabile on-line dal sito istituzionale del Comune, a cui dovrà essere allegato copia del documento di riconoscimento.

Successivamente, si dovrà ritirare presso l’ufficio randagismo del Comune un voucher, in cui sono riportati i

dati personali del proprietario e del cane. Si potrà fare richiesta per un massino di 5 cani a persona. L’applicazione del microchip è gratuita e potrà essere effettuata o presso il servizio veterinario di Francavilla Fontana (vecchio ospedale) il giovedì dalle ore 10 alle 12, previa prenotazione al 335.7643805 (dottore Paolo Gentile), oppure presso il servizio veterinario di Cisternino in via Colombo 77, previa prenotazione al numero 080.4448244.

La legge regionale 2/2020 all'articolo 16 stabilisce che tutti i cani presenti sul territorio devono essere iscritti

all’anagrafe canina regionale ed il detentore, a qualsiasi titolo, è tenuto a comunicare alla Asl competente

per territorio, la cessione definitiva, la scomparsa, la morte del cane entro quindici giorni dall’avvenimento.