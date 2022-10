Emergenza centro storico: il "Comitato dei cittadini" scrive al sindaco e chiede un incontro

CEGLIE MESSAPICA - Vandalismi, disagi, diritti negati e regole non rispettate. Problemi di ordine quotidiano che interessano il centro storico e la zona ottocentesca di Ceglie Messapica da affrontare e cercare di risolvere, insieme. E' quanto chiesto dal "Comitato dei cittadini" al sindaco della città, Angelo Palmisano all'interno della richiesta di un incontro protocollata nella mattinata di oggi, martedì 18 ottobre. Il centro storico, in particolare, cuore della città messapica, è preso di mira soprattutto nel fine settimana da un folto gruppo di adolescenti che disturbano fino a notte fonda, imbrattano muri e vicoli, sporcano abbandonando cartoni di pizza vuoti e lattine.

Una escalation di inciviltà sfociata, anche, nelle minacce rivolte ad alcuni abitanti che hanno provato a ribellarsi e a diversi danni recati alle abitazioni: intonaci staccati e vetri rotti come denunciato alle forze dell'ordine. "L'obiettivo - spiega Onofrio tanzarella, referente del comitato - è quello di portare il nostro contributo con proposte semplici ma alla base ci deve essere il rispetto delle norme da parte di tutti. Vogliamo essere ascoltati si, ascoltare anche quali sono le idee sul futuro del centro storico e insieme cercare delle soluzioni. Per questo, auspichiamo che il sindaco Palmisano possa trovare tempo per fissare questo incontro."