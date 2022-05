Il Circo arriva in città, monta la protesta su Facebook: "Non portate i bambini"

CEGLIE MESSAPICA - Il Circo Marino è arrivato a Ceglie Messapica dove, a partire da domani (giovedì 26 maggio 2022) e fino al prossimo 6 giugno, sono previsti spettacoli con animali e acrobati, e sono cominciate le proteste, soprattutto via social, di animalisti e non. Lo spettacolo delle meraviglie prevede l'esibizione dei terribili alligatori del Mississipi ma ci sono, anche, squali, caimani, anaconda, boa, pitoni, tartarughe e piranha carnivori. E ancora tanti animali da cortile: oche, capre tibetane, anatre pinguino, papere, galline australiane, asini e pony.

Su Facebook è partito il boicottaggio da parte degli animalisti e di cittadini che puntano il dito su chi ha dato l'autorizzazione ad ospitare il circo nel parco di via Ancona. In un post si legge: "Siamo nel 2022 e ancora ospitiamo i circhi con gli animali, non se ne può più". E ancora: "Mamme e papà non portate i vostri figli al circo, insegnate ai vostri figli l'amore per gli animali e il rispetto. Nessun essere vivente merita di essere usato e ingabbiato".