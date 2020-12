Città in lutto per l'addio a Vito Urso, storico tabaccaio

CEGLIE MESSAPICA - Addio a Vito Urso, 85 anni, titolare per oltre 50 anni della storica tabaccheria "da Julicchio" così come lo chiamavano tutti, deceduto in ospedale ieri pomeriggio, martedì 22 dicembre. Insieme alla moglie prima e con il figlio Piero negli ultimi anni, ha portato avanti l'attività situata in via Cristoforo Colombo, aperta il 7 maggio 1964. Nel 2011, in occasione della Lotteria Italia, proprio nella tabaccheria da Julicchio fu venduto il biglietto che si aggiudicò in secondo premio nazionale.