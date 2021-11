Il Comune attiva “UnicumData”, il servizio digitale per le verifiche immobiliari e tributarie

CEGLIE MESSAPICA - “Ceglie Messapica Città digitale” questa l’affermazione del sindaco del Comune di Ceglie Messapica che da oggi offre un innovativo “sportello evoluto OnLine” ai propri cittadini attraverso la soluzione UnicumData realizzata in collaborazione con lo staff ingegneristico di Car-Tech Group. UnicumData è raggiungibile dal sito internet del Comune e permette gratuitamente l’accesso alla propria situazione immobiliare tributaria in pieno rispetto alla normativa sulla privacy.

Grazie all’adozione di questa innovativa soluzione i cittadini del Comune di Ceglie Messapica sono in grado di visualizzare e controllare i propri dati immobiliari presenti sul territorio, ottenere un rapido resoconto delle prossime scadenze tributarie e provvedere al pagamento delle stesse tramite il collegamento a PagoPa. Il sistema permette di avere sott’occhio le proprie informazioni anagrafiche (residenza, recapiti), immobiliari (numero, qualità, titolarità, possesso), fiscali (verifica dovuto e versato, modulistica compilabile per dichiarazioni Imu/Tari) ed il cassetto fiscale del contribuente (avvisi di pagamento, modelli F24 per procedere al pagamento dei tributi, ricezione di comunicazioni dirette da parte dell’amministrazione comunale). Inoltre, la soluzione adempie pienamente al principio di trasparenza secondo cui la pubblica amministrazione è tenuta a rendere visibile e controllabile all’esterno il proprio operato, rafforzando il dialogo con i contribuenti e semplificando il reperimento di dette informazioni.

UnicumData consente l’accesso all’utilizzo tramite identificazione con sistema Cie (Carta Identità Elettronica) o con sistema Spid (Sistema Pubblico Identità Digitale) varato dal Governo, e permette ai cittadini e tecnici di generare e stampare certificati catastali dei fabbricati e dei terreni; ottenere estratti di mappa catastale; visualizzare la localizzazione dei propri immobili tramite l’indirizzo geografico/satellitare certificato utile a risolvere le difficoltà che vari operatori di servizi affrontano tutti i giorni per raggiungere luoghi o cittadini sul territorio comunale (rilievi topografici, opere pubbliche, visite mediche, pronto soccorso salvavita, vigili del fuoco, riparazione gas, acqua, elettrica, etc.). Per garantire un’esperienza d’uso immediata l’accesso per i cittadini sarà possibile anche da sistemi mobili (smartphone, tablet).

Inoltre, all’interno di UnicumData il cittadino può usufruire di un servizio di assistenza diretta erogato tramite sistema di Chatbot disponibile h24, 7 giorni su 7, basato sull’intelligenza artificiale in grado di simulare conversazioni intelligenti via chat con gli utenti che necessitano supporto, e di servizio di ticketing. Il servizio prevede la partecipazione delle associazioni, Caf, professionisti che per le loro attività o in qualità di delegati potranno consultare le informazioni immobiliari/tributarie dei propri clienti presenti all’interno di UnicumData. Il Comune di Ceglie Messapica grazie ad UnicumData rende da oggi la consultazione delle informazioni più semplice, efficiente e trasparente. “UnicumData” è un servizio utile ai cittadini, tecnici professionisti, assistenti fiscali, pertanto l’amministrazione di Ceglie Messapica invita vivamente gli organi di stampa, i caf, i tecnici e tutti i cittadini a partecipare alla presentazione ufficiale del servizio.