Il futuro dell'Europa nel convegno dell'associazione europea degli insegnanti

CEGLIE MESSAPICA - L’Aede, l’associazione Europea degli insegnati ha organizzato un interessante incontro di studio, promosso dal presidente europeo, Silvano Marseglia, ed ha rappresentato un momento di riflessione e di contributo sul momento attuale e sul futuro dell’Europa. All’iniziativa, tenutasi a Ceglie Messapica, hanno partecipato responsabili regionali dell’Aede e numerosi operatori scolastici e non.

L’occasione è stata propizia per parlare della situazione attuale dell’Europa e dell’Aede nel momento in cui è in atto l’attività della “Conferenza sul futuro dell’Europa”. I partecipanti, fra cui dirigenti ed ex dirigenti scolastici e docenti, provenienti delle varie province pugliesi, hanno potuto contribuire in questa giornata di studio ad approfondire interessati alle tematiche sostenute dall’Aede. Interessante l’intervento e il prezioso contributo della dirigente dell’Usp di Bari e Bat, Giuseppina Lotito, di Maria Luisa De Natale, Pedagogista, presidente l’ultimo concorso per il reclutamento dei dirigenti scolastici.

I lavori sono stati coordinati da Luca Dipresa, giornalista e già dirigente scolastico, che ha posto alcune domande ben precise a Marseglia, nella sua qualità di presidente europeo dell’Aede, sulla situazione attuale del Continente Europeo, sia dal punto di vista politico, sia da quello, più strettamente attinente agli obiettivi dell’Aede, dell’istruzione. In particolare, Marseglia ha insistito sulla necessità di una unione vera all’interno dell’Unione Europea per far sì che l’Europa possa avere una sua chiara identità nella scacchiera mondiale. Alcuni, fra i presenti, hanno voluto esprimere i propri punti di vista in merito, indicando, fra gli strumenti per potenziare lo spirito europeo fra i giovani, quella di creare reti fra scuole e di potenziare strumenti quali il concorso “Ambasciatori d’Europa”.