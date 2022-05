Confesercenti, eletta la rappresentante nel Comune di Ceglie Messapica

CEGLIE MESSAPICA - Confesercenti Brindisi, nell’ambito dell’azione di consolidamento del proprio organigramma rappresentativo nei vari comuni della provincia ha eletto la dottoressa Cristina Elia rappresentante dell’associazione nel Comune di Ceglie Messapica. Elia, 38 anni, laureata in lingue, con specializzazione in inglese e cinese, è una giovane imprenditrice, titolare della Crimm Immobiliare dal 2008.

Accanto all’attività dell’agenzia, lo spirito imprenditoriale e l’attaccamento alla terra natale, hanno portato Cristina Elia ad aprire altre attività commerciali di valenza turistica e a ritagliarsi un ruolo attivo nell’ambito dell’associazionismo d’impresa e non. Ha fatto parte della commissione pari opportunità, ed è da tempo presidente della locale Pro Loco, nell’ambito della quale ha organizzato eventi,

manifestazioni e creato iniziative di promozione territoriale.

La direzione provinciale Confesercenti, ha visto nel profilo professionale e nell’approccio motivazionale dell’Elia, la figura giusta da inserire nel proprio team per essere rappresentati a Ceglie Messapica affinché la presenza dell’associazione si trasformi in iniziativa per sviluppare la giusta risposta ai bisogni e alle esigenze delle imprese e delle famiglie che vivono intorno alle nostre imprese.