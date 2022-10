"La cultura della violenza", focus sui femminicidi: se ne parla a Ceglie Messapica

CEGLIE MESSAPICA - Un dibattito con operatori quotidiani, con chi cerca di offrire un aiuto concreto. E' questo l'obiettivo dell'incontro "La cultura della violenza. I femminicidi" organizzato dalla consigliera comunale Isabella Vitale che si svolgerà martedì 25 ottobre alle ore 17.30 presso la casa comunale di Ceglie Messapica. All’incontro prenderanno parte come relatori Anna Giudoni, Magistrato presso la Procura di Brindisi, Claudio Consales, presidente Ordine Avvocati di Brindisi, Maria Pia Vigilante, presidente associazione "La giraffa onlus". Modera gli interventi la consigliera Vitale.

"Ho ritenuto che la crescita esponenziale di telefonate di aiuto al numero antiviolenza durante i lunghi mesi di Covid-19 sia un allarme da non sottovalutare - spiega la Vitale -, che vedere bambini di 3,4,5 anni sempre più aggressivi è un segnale che non si può sottovalutare. E guardando quello che accade nel mondo, ad iniziare dalle immagini della guerra per finire alle ragazze iraniane, credo che ci sia un solo filo conduttore: la violenza, un mondo di violenze continue e quindi la cultura che cammina sulle nostre gambe è violenza. Una cultura di prevaricazione che sta diventando normale, quotidiana e che non risparmia soprattutto il genere femminile. Nel contempo le richieste di aiuto sono il segnale di una società che vuole cambiare, di persone che vogliono cambiare la rotta della propria vita, e quindi forse anche quella di chi gli vive accanto. Da qui il titolo dell’incontro del 25 ottobre al quale invito la cittadinanza a partecipare e a confrontarsi".