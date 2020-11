Deiezioni canine, multe fino a 500 euro per i proprietari incivili

CEGLIE MESSAPICA - Padroni dei cani maleducati e scatta l’ordinanza nel Comune di Ceglie Messapica contro le deiezioni canine abbandonate e, anche, contro chi malgoverna il proprio animale domestico. Il sindaco Angelo Palmisano ha preso questa decisione a fronte di inconvenienti igienico-sanitari derivanti dalle deiezioni lasciate lungo le strade, i giardini pubblici e le piazze della città e per l’incolumità pubblica se il cane può rappresentare un rischio. Per questo, nell’ordinanza viene obbligato il proprietario a portare con sé una museruola oltre a condurre il cane con l’ausilio di un guinzaglio nei luoghi pubblici.

Da qui la decisione di sanzionare chi non rispetta le regole con multe che vanno da un minimo di 100 ad un massimo di 500 euro. L’ordinanza si è resa necessaria, come specifica il testo, dopo numerose rimostranze e reclami da parte dei cittadini per la presenza di deiezioni lungo i marciapiedi e le strade e nel centro storico, in particolare. In molti casi, infatti, i cani vengono lasciati liberamente e sarà compito della Polizia locale controllare per verificare che tutti abbiano l’occorrente, compreso il microchip al cane per l’identificazione all’anagrafe regionale, proprio per evitare inconvenienti poco piacevoli.