Difficoltà operative, salta la kermesse enogastronomica "Ceglie Food Festival"

CEGLIE MESSAPICA - L'evento enogastronomico più importante della Puglia non ci sarà, il Covid ha fermato il "Ceglie Food Festival" organizzato da oltre dieci anni nella terra della gastronomia, Ceglie Messapica. La decisione è stata presa dalla Commissaria Pasqua Erminia Cicoria, che dall'ottobre 2019 guida il Comune dopo la caduta dell'amministrazione Caroli. "Sono state effettuate approfondite valutazioni, tenuto conto della natura dell’evento, dei luoghi e modalità di svolgimento dello stesso - spiega la Cicoria - e considerata anche l’incertezza connessa all’andamento epidemiologico, si è preso atto delle oggettive difficoltà operative di organizzare la manifestazione nel rispetto delle norme vigenti ed in piena sicurezza per i partecipanti e per tutti i cittadini, senza snaturarne le caratteristiche e l’attrattività turistica".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Ammontava a 30 mila euro, infatti, la somma inizialmente stanziata per l'organizzazione della manifestazione che, rispetto alle passate edizioni, sarebbe stata finalizzata alla valorizzazione dell’offerta gastronomica locale e dei prodotti tipici del comprensorio della Valle d’Itria, cercando di favorire la massima partecipazione, anche, dei ristoratori e dei produttori locali. "Le risorse previste - continua la Commissaria - saranno utilizzate, in aggiunta al finanziamento ottenuto dal ministero dell’istruzione, per esigenze manutentive urgenti degli edifici scolastici, in vista degli adeguamenti necessari per la prossima riapertura". Intanto, lo scorso 17 luglio è stata pubblicata la delibera con un primo programma di eventi estivi in base alle proposte pervenute dalle associazioni e dai privati. Poche manifestazioni, molte delle quale si svolgeranno nelle piazze del centro storico e al palazzetto dello sport, nel rispetto delle misure precauzionali di prevenzione della diffusione del coronavirus. Un calendario per il quale l'ente ha messo a disposizione quasi 30 mila euro.