New entry in giunta, a lavoro la nuova assessora ai Lavori pubblici

CEGLIE MESSAPICA - Ufficializzata la nomina della nuova assessora comunale di Ceglie Messapica: si tratta di Emanuela Gervasi, subentrata dopo le dimissioni di Mina Vitale. Oggi (giovedì 11 agosto 2022) il primo contatto con gli uffici di via Enrico de Nicola e le presentazioni di rito. Ma per la Gervasi non è la prima esperienza amministrativa. Fu nominata assessora nella prima giunta Caroli nell'aprile 2011 in quota a Forza Italia con delega all'Urbanistica dopo le dimissioni di Marta Gasparro.

37 anni, architetta, responsabile servizio finanziamenti presso il settore Lavori pubblici del Comune Di Monopoli, per l'ente messapico avrà competenza riguardo i Lavori pubblici, patrimonio, politiche comunitarie, Pnrr, bandi e finanziamenti regionali e statali, edilizia scolastica. "Sono una persona a cui piace lavorare e soprattutto per il suo paese", il primo commento della nuova assessora. Dal sindaco, Angelo Palmisano, a nome di tutta la giunta, arriva il benvenuto ed un "in bocca al lupo per il suo impegno per la comunità".