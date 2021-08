Emiliano: “Salvini sta facendo un grande sforzo per delineare una visione di Paese"

CEGLIE MESSAPICA - "Salvini sta facendo un grande sforzo per delineare una visione di Paese, ed è uno sforzo che ha dei costi politici. Salvini è un politico che ha una sua onestà intellettuale": è il commento, a sorpresa, del presidente della regione Puglia, Michele Emiliano, nei confronti del leader della Lega, Matteo Salvini. Emiliano, infatti, ha partecipato ieri, domenica 29 agosto, alla serata conclusica della kermesse 'La Piazza-la politica dopo le ferie' organizzata dal direttore di Affaritaliani, Angelo Maria Perrino, a Ceglie Messapica. L'ex ministro, intervenuto in video collegamento, ha replicato: "Ringrazio tutti gli 8mila sindaci italiani che sono in prima linea, partendo dalle parole del presidente. Lavorare per il bene del Paese deve essere interesse di tutto".