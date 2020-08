Forza Italia ha il suo nuovo commissario: nominato Paolo Maria Urso

CEGLIE MESSAPICA - Si chiama Paolo Maria Urso, è architetto stimato in città, e milita in Forza Italia dal 1994, anno della fondazione del partito azzurro. È stato nominato commissario cittadino del partito poche ore fa e la nomina è stata ratificata proprio dalla coordinatrice provinciale di Forza Italia, Laura De Mola. Eletto per la prima volta consigliere alla provincia di Brindisi nel 1999, ha ricoperto il ruolo di capogruppo. Già assesore comunale di Forza Italia nella giunta Magno e, successivamente vicesindaco per la giunta del compianto Mario Annese, Urso è stato rieletto consigliere provinciale nel 2009.

Proprio la sua comprovata esperienza politica ha spinto i vertici provinciali del partito berlusconiano, ad affidare allo stesso Urso la guida del partito a livello locale. "A Paolo Maria Urso - afferma Laura De Mola - va il mio più sentito augurio, certa dell'ottimo lavoro che svolgerà per il nostro partito e per tutta Ceglie Messapica. È una persona d'esperienza, un professionista stimato, e sono convinta che Forza Italia potrà trovare nella sua figura un valido riferimento, anche e soprattutto in vista dell'imminente sfida elettorale. Una sfida che ci vedrà tutti impegnati in prima linea".

Nell’accettare l'incarico, Urso ha ringraziato per la fiducia riposta nella sua persona tutta la dirigenza di Forza Italia e tutti coloro, simpatizzanti, elettori, militanti, che a vario titolo si riconoscono e condividono il progetto politico di Forza Italia e del presidente Berlusconi. "La nomina - dichiara Urso - giunge in un momento cruciale della vita amministrativa della nostra Ceglie, chiamata il 20 e 21 settembre al rinnovo del sindaco e consiglio comunale ed, altresì, alle elezioni regionali. Mi attiverò da subito,data la ristrettezza dei tempi, per la definizione della lista dei candidati e ad una strutturazione operativa, quale luogo e momento di incontro per tutti coloro i quali vorranno dare il proprio contributo di idee e partecipazione".